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Эксперт назвала долю мигрантов в населении России

В России доля мигрантов среди населения страны составляет более 8%, сообщила «РИА Новости» завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Эксперт со ссылкой на данные ООН и Всемирного банка отметила, что их абсолютное число в России составляет более 12 млн человек. Лидером по количеству мигрантов оказались США, где оно превысило 50 млн человек.

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Однако эксперт добавила, что по удельному весу мигрантов первое место заняли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Там их число составляет 88% от всего населения страны, в то время как в США, Германии и Норвегии — около 15%.

По ее словам, среди стран СНГ наибольший удельный вес мигрантов в Казахстане — 20%. При этом в Грузии и Азербайджане их доля составляет около 2%.

Ранее Егорова сообщала «РИА Новости», что с января по июль 2019 года в Россию прибыли более 153 тыс. мигрантов, что почти в два раза больше показателя аналогичного периода 2018 года. По ее словам, их приток по итогам текущего года должен стать рекордным за последние десять лет.

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В начале октября правительство установило квоты на 2020 год на прием мигрантов на работу. Кабмин сохранил нормы текущего года в сферах сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта (26%) и в выращивании овощей (50%). Наибольшая квота пришлась на строительство (80%).

Правительство также установило нулевую допустимую долю иностранцев в розничной торговле в аптеках, на рынках и в нестационарных торговых объектах.

Теги: мигранты, население, доля
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Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу
Общество
Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей
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