Эксперт назвала долю мигрантов в населении России

В России доля мигрантов среди населения страны составляет более 8%, сообщила «РИА Новости» завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Эксперт со ссылкой на данные ООН и Всемирного банка отметила, что их абсолютное число в России составляет более 12 млн человек. Лидером по количеству мигрантов оказались США, где оно превысило 50 млн человек.

Однако эксперт добавила, что по удельному весу мигрантов первое место заняли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Там их число составляет 88% от всего населения страны, в то время как в США, Германии и Норвегии — около 15%.

По ее словам, среди стран СНГ наибольший удельный вес мигрантов в Казахстане — 20%. При этом в Грузии и Азербайджане их доля составляет около 2%.