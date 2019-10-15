Wylsacom объяснил победу в рейтинге русскоязычных блогеров YouTube

Видеоблогер, ведущий YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов объяснил свою победу в рейтинге русскоязычных блогеров сервиса по вовлеченности. О соответствующем исследовании Brand Analytics ранее писал РБК.

Петухов рассказал о своей стратегии: по его словам, активность пользователей сервиса зависит от сезона, а также от возможности принять участие в конкурсах. Так, летом наступает затишье, а всплеск активности обычно происходит в сентябре, когда «многие компании что-то анонсируют, выходят новые айфоны». «Поэтому мы увеличиваем количество контента, вовлеченность растет», — сказал блогер.

По его словам, такая тенденция наблюдается примерно до декабря, а в январе-феврале происходит спад. «Затем несколько активных месяцев весны, потому что на февраль-март приходятся большие выставки, «Мобильный конгресс» и так далее», — добавил он в беседе с РБК.

Блогер уточнил, что многие пользователи оставляют лайки и комментарии, участвуя в конкурсах. «Мы используем очень простую механику, когда люди испытывают удачу и могут выиграть какой-то гаджет через схему «подписаться на канал — поставить лайк — оставить комментарий», — сообщил Петухов.

По его мнению, большинство конкурсов и розыгрышей для вовлечения аудитории в Сети сейчас не работает, поскольку люди перестали доверять им. Блогер отметил, что итоги его конкурсов прозрачны и «люди видят, что все по-честному»: результаты сообщают в прямом эфире, и победившие делятся снимками с призами, которые затем публикуются.