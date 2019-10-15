Верховный суд России смягчил приговор для шпиона СБУ

Верховный суд России изменил приговор Константину Давыденко за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины с 10,5 до семи лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Заседание по делу гражданина Украины проходило в закрытом режиме в связи с наличием материалов с грифом «секретно». По словам адвоката подсудимого, Давыденко признал вину и сотрудничал со следствием, что и могло послужить причиной для смягчения решения суда.

В июне Верховный суд Крыма приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы Константина Давыденко, который был задержан в Симферополе в феврале 2018 года. В ходе следствия выяснилось, что он передавал СБУ секретные данные о работе Росгвардии, в частности информацию о вооружении и средствах связи.







