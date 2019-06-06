В Крыму осудили украинца за шпионаж в пользу СБУ

В Крыму осудили украинца за шпионаж в пользу СБУ

Верховный суд Крыма приговорил к 10,5 года лишения свободы гражданина Украины Константина Давыденко по обвинению в шпионаже на СБУ. Он полностью признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Давыденко был задержан российскими спецслужбами в Симферополе в феврале 2018 года.

В результате расследования выяснилось, что мужчина передавал Службе безопасности Украины информацию о работе Росгвардии и личные данные сотрудников ФСБ. Речь, в частности, идет о российских образцах военной техники, средствах связи и приборах ночного видения.

