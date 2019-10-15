Роскачество составило рейтинг микроволновых печей

Роскачество составило рейтинг микроволновок. Специалисты организации провели исследование СВЧ-печей, в которое вошли 55 моделей от 16 брендов.

Испытания проводились по 154 показателям, разделенным на пять групп: безопасность, эксплуатационные качества, потребление энергии, удобство использования и уровень шума.

Лидерами итогового рейтинга стали микроволновки Bosch, Lg и Ikea. В топ-10 вошли также печи от компаний Samsung, Siemens и Miele.

Аутсайдерами списка стали изделия компаний Panasonic и Candy. Они, по оценке экспертов организации, значительно уступают лидерам в удобстве эксплуатации и энергопотреблении.

Все испытания проводились при номинальном напряжении сети 230 вольт, температуре 20 градусов и влажности воздуха 50%. В будущем рейтинг пополнится другими моделями.