Роскачество дало рекомендации по использованию пищевого пластика

Роскачество дало рекомендации по безопасному использованию пластиковой упаковки. Их организация опубликовала на своем сайте.

По словам экспертов Роскачества, на сегодняшний день существует несколько видов маркировки для пластиковой продукции. Так, из полиэтилена высокого давления или низкой плотности (LDPE, ПВД, 4) делают пакеты, из полипропилена (PP или ПП, 5) — контейнеры для продуктов и флаконы для шампуней.

Другие полимеры маркируются цифрой 7 и обозначаются буквами OTHER. В эту группу входят все виды пластмассы, в том числе сплавы, почти не поддающиеся переработке. Такая маркировка была введена для удобства сортировки.

Почти все эти виды пластика нельзя использовать при температуре выше 80 градусов, посуда для разогревания пищи в СВЧ-печи должна иметь специальный значок. Пластик лучше не мыть в горячей воде, а бутылки не оставлять около огня. В таре без маркировки нельзя хранить пищевые продукты и напитки.