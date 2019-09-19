Роскачество обнаружило кишечную палочку при проверке клубничных йогуртов

Эксперты Роскачества во время проверки клубничных йогуртов обнаружили у двух торговых марок бактерии группы кишечной палочки и хлоргексидин — дезинфицирующее средство. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Кишечная палочка была обнаружена в продукте торговой марки «Талицкий йогурт». Как отмечают эксперты, источником бактерии, скорее всего, стали нестерильные условия на производстве. Хлоргексидин был обнаружен в йогуртах марки «Вкуснотеево». Это означает, что молокопроводы на этом производстве плохо промывались после дезинфекции, объясняют в Роскачестве. Там также отметили, что наличие хлоргексидина не является нарушением и не вредит здоровью, но такой продукт не может претендовать на Знак качества.

Во время проверки также был обнаружен повышенный показатель дрожжей в продуктах четырех марок: «Б.Ю.Александров», «Вкуснотеево», «Искренне Ваш» и «Милково».

Всего организация протестировала клубничные йогурты 26 торговых марок по 62 показателям качества и безопасности. Практически вся тестируемая продукция изготавливалась в России, за исключением двух йогуртов из Белоруссии и Швейцарии. По итогам исследования требованиям повышенных стандартов соответствуют торговые марки «Слобода», «Снежок», «Чудо» и «ЭкоВакино».

В начале сентября эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания токсинов в сухих завтраках нескольких марок. Повышенный показатель охратоксина А был обнаружен в продукции ВкусВилл», Nesquik, «Дансония», «Ленты» и «О’кей». Охратоксин А образуется во время хранения урожая и часто присутствует в продукции, произведенной из злаков, кофейных бобах, в изюме, виноградном соке и вине, специях и лакрице.