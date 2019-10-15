Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области

В поселке Кикнур Кировской области загорелся частный жилой дом, в результате пожара погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Двухквартирный жилой дом загорелся в ночь на вторник, 15 октября. Одна из квартир практически полностью выгорела: пострадали стены, потолок и крыша. Прибывшие пожарные обнаружили тела трех мужчин и двух женщин. Еще двоих мужчин, находившихся в доме во время пожара, доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

Областное управление СК начало проверку случившегося. По предварительной версии следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время курения в нетрезвом виде — накануне пожара компания выпивала в доме.

В конце сентября в Иркутской области при пожаре в частном жилом доме погибли две трехлетние девочки из неблагополучной семьи. По информации МЧС, 29-летняя мать ушла и оставила их одних, а когда вернулась, дом уже горел. Из-за огня и сильного задымления она не могла попасть внутрь: пытаясь спасти детей, женщина травмировала руки. Ее саму спас брат, живущий неподалеку. Соседи сообщили, что женщина злоупотребляла спиртным.