В Иркутской области при пожаре в жилом доме погибли две девочки

В Иркутской области при пожаре в жилом доме погибли две девочки

В селе Табарсук Аларского района Иркутской области при пожаре в частном доме погибли две трехлетние девочки. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Возле дома пожарные обнаружили женщину с травмами руки. По словам соседей, дети находились внутри горящего здания. На момент прибытия экстренных служб уже горела кровля дома. Потушив пожар, спасатели обнаружили погибших сестер-близнецов.

По данным МЧС, 29-летняя мать ушла, оставив детей одних в доме. По возвращении она увидела огонь и сильное задымление, из-за чего не смогла войти внутрь. Травму руки женщина получила, пытаясь спасти детей. Ее саму спас брат, живущий неподалеку.

По словам соседей, женщина злоупотребляла алкоголем и выпивала в день пожара. Семья, по информации МЧС, состояла на учете социальных служб, ее также курировали сотрудники областной администрации. Обстоятельства пожара сейчас устанавливает следственно-оперативная группа.