В Новосибирске СК проверит данные об избиении таксистом матери с ребенком

В Новосибирске следователи проверяют сообщения СМИ о применении силы водителем такси в отношении малолетнего ребенка и его матери. Об этом сообщается на сайте областного СУ СК России.

В следственном управлении пояснили, что, по данным местных СМИ, женщина ехала с ребенком в такси, а после остановки водитель силой вытащил их из автомобиля. По итогам проверки данной информации следователи примут процессуальное решение.

Как пишет местный портал «НГС Новосибирск», инцидент произошел 14 октября. Пострадавшая рассказала, что она вызвала такси Gett, чтобы отвезти в детский сад своего двухлетнего сына. По ее словам, она сверила номер автомобиля, но не посмотрела на имя водителя. Когда во время поездки она поняла, что за ней приехал не тот водитель, который был указан в профиле, женщина стала задавать ему вопросы.

«Возможно, нужно было попросить остановиться, под любым предлогом, и выйти, но я почему-то стала задавать вопросы водителю. Он стал со мной конфликтовать», — рассказала пострадавшая.