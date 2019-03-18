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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В Благовещенске пассажир ранил таксиста топором

В Благовещенске мужчина топором нанес ранения таксисту, который подвозил его. Об этом пишет «Амурская правда» ​со ссылкой на представителя МО МВД России «Благовещенский» Татьяну Кутеку.

Инцидент произошел во дворе жилого дома, полицейские узнали о произошедшем, когда пострадавший таксист оказался в больнице, и сейчас ищут подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Агентство «Порт Амур» со ссылкой на слова дочери пострадавшего пишет, что пассажир пообещал вынести деньги для оплаты поездки из дома. Таксиста он попросил посветить. Когда тот вышел, мужчина ударил его топором, после чего убежал. У водителя оказались повреждены ухо и рука, однако он смог доехать до больницы.

В начале марта в Москве после конфликта таксиста и пассажиров были задержаны десять человек. Сообщалось, что между сторонами произошел конфликт из-за оплаты проезда. В результате один из мужчин выстрелил в воздух из травматического оружия, полиция задержала участников и очевидцев инцидента.

Теги: нападение, Такси, Благовещенск
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