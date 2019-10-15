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Россияне назвали самую скучную работу

Скучнее всего работать охранником — такое мнение высказывают 13% россиян, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, данные которого оказались у «Российской газеты». Кроме того, в список скучных профессий наравне с грузчиком и водителем россияне включили профессию депутата.

В топ-3 самых скучных профессий вместе с охранником попали профессия бухгалтера, которую выбрали 9% респондентов, и продавца — ее назвали такой 5% опрошенных. При этом 8% респондентов отметили, что любая профессия будет вызывать скуку, если человек не любит свою работу и не интересуется ей.

В список скучных профессий, по мнению россиян, также вошли сторож и уборщик — такое мнение высказали по 4% респондентов. 3% опрошенных назвали очень скучными офисную работу и работу библиотекарем, а еще 2% респондентов заявили, что любая сидячая работа навевает на них тоску.

В список непривлекательных профессий вошли также водитель, грузчик, программист, оператор call-центра и депутат.

Опрошенные мужчины и женщины, называя самую скучную работу, выбрали разные варианты. Так, в рейтинге мужчин на первом месте расположилась профессия охранника с 17%; а по мнению 12% женщин, скучнее всего работать бухгалтером.

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По данным «Российской газеты», за последние шесть лет вдвое выросло число россиян, считающих, что скучных профессий не бывает, — с 6% в 2013 году до 13% сейчас.

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В сентябре эксперты сообщили о риске для 20 млн россиян лишиться работы из-за роботов. В зоне риска автоматизации оказались 73% сотрудников гостиничного и ресторанного бизнеса, 60% занятых на обрабатывающих производствах, 58% работников сельского и лесного хозяйства, 53% из розничной торговли и 51% занятых в добыче полезных ископаемых.

Теги: опрос, работа, профессия
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