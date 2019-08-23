Ученые назвали опасные для репродуктивного здоровья профессии

Ученые НИИ медицины труда имени академика Н.Ф.Измерова назвали опасные для репродуктивного здоровья мужчин и женщин профессии, сообщает RT.

Так, для женщин с точки зрения репродуктивного здоровья неблагоприятна работа, связанная с воздействием химических факторов и вибрации. Негативно на репродуктивную функцию влияют также сферы деятельности, связанные с воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей, а также работа, связанная с микроорганизмами. В последнюю группу входят работники различных исследовательских лабораторий, пищевой промышленности, медицинских учреждений, водоочистных сооружений и в сфере животноводства, отмечают эксперты.

Также женщинам не рекомендуется работать там, где требуется поднятие тяжестей. Это такелажные работы, профессии укладчиков-упаковщиков, формовщиков и др.

На репродуктивное здоровье мужчин все эти факторы также влияют, считают эксперты. Особенно опасно для здоровья будущих детей, если вредные производственные факторы оказывают в воздействие на обоих родителей. Это может привести к генетическим сбоям и другим нарушениям, отмечают эксперты.

Ранее Минтруд утвердил обновленный перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы. Прежний список включал более 400 наименований, в новый попали 100 позиций.