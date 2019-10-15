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Сербские СМИ сообщили о попытке США лишить Россию права на Севморпуть

США, следуя новой «Северной доктрине», хотят лишить Россию права на Северный морской путь. Такую оценку высказывает сербский журналист издания «Печать» Зоран Милошевич в своем материале.

По его словам, в мае американцы на встрече с представителями приарктических стран дали понять представителю Канады, что страна должна «забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор». Помимо этого, они предложили Китаю закрыть станции в Исландии и Норвегии, а также перестать инвестировать в строительство Северного морского пути и принудить Москву вывести войска из арктических регионов. С того времени американцы, по словам Милошевича, начали активно продвигать идею, что Севморпуть должен быть общим, а не только российским. Сербский журналист отметил, что власти США «внезапно» забыли статью 234 Конвенции ООН по морскому праву, гарантирующую России право на Северное море, а Канаде — право на проход к северо-западу от этого маршрута. «Американцы начали представлять этот факт как «претензию» России на то, что ей не принадлежит, а свою стратегию — «обеспечивать бесплатную навигацию в спорных районах моря», — пишет Милошевич.

На основе заявлений США о расширении присутствия в Арктике и планах на регион журналист сделал вывод, что Вашингтон согласовал новую стратегию, получившую название «Арктическая доктрина». США хотят лишить Россию Севморпути не только с целью шантажа, но и чтобы помешать экономическому развитию страны.

Севморпуть — кратчайший морской маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Согласно майскому указу президента Владимира Путина, к 2024 году грузооборот СМП должен достигнуть 80 млн т. В Минприроды, в свою очередь, полагают, что к указанному сроку объем транспортировки грузов составит 52 млн т, писал РБК. В марте правительство сформулировало правила прохода иностранных военных кораблей через Северный морской путь, согласно которым зарубежные военные будут должны за 45 дней предупреждать Россию о планах пройти через СМП, а также брать на корабли российских лоцманов.

Теги: Северный морской путь, Сербия
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