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Кадыров анонсировал визит наследного принца Саудовской Аравии в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал визит в республику наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. По словам Кадырова, дата его визита согласовывается, сообщает ТАСС.

«Обещал. Я сказал: Вы занятой человек, вы сами выберете дату и приезжайте к нам», —  заявил Кадыров, отвечая на вопрос о том, приедет ли принц в республику.

Глава Чечни был включен в состав российской делегации, возглавляемой президентом России Владимиром Путиным, который находится в королевстве с официальным визитом. Президент России прилетел в Саудовскую Аравию 14 октября. Визит Путина в эту страну стал вторым, первый состоялся в 2007 году.

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Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Что важно знать

По итогам прошедших в Эр-Рияде переговоров российский президент обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом вопросы военно-технического сотрудничества. Также в ходе переговоров российский лидер и саудовский монарх также затронули вопросы цен на нефть и ситуации на мировом энергетическом рынке.

В ходе визита Путин примут участие в первом заседании Российско-саудовского экономического совета.

Теги: Саудовская Аравия, Рамзан Кадыров, Чечня, визит
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