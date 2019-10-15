Кадыров анонсировал визит наследного принца Саудовской Аравии в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал визит в республику наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. По словам Кадырова, дата его визита согласовывается, сообщает ТАСС.

«Обещал. Я сказал: Вы занятой человек, вы сами выберете дату и приезжайте к нам», — заявил Кадыров, отвечая на вопрос о том, приедет ли принц в республику.

Глава Чечни был включен в состав российской делегации, возглавляемой президентом России Владимиром Путиным, который находится в королевстве с официальным визитом. Президент России прилетел в Саудовскую Аравию 14 октября. Визит Путина в эту страну стал вторым, первый состоялся в 2007 году.

По итогам прошедших в Эр-Рияде переговоров российский президент обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом вопросы военно-технического сотрудничества. Также в ходе переговоров российский лидер и саудовский монарх также затронули вопросы цен на нефть и ситуации на мировом энергетическом рынке.