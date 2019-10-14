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Политика ,  
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Путин привез наследному принцу Саудовской Аравии фигурку из бивня мамонта

Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду высокохудожественное изделие из бивня мамонта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Глава пресс-службы Кремля уточнил, что из бивня изготовлена фигурка животного. «Там то ли гепард, то ли еще кто-то. Из кости мамонта, это потому, что этот российский продукт называется not ivory, «не слоновая кость», — пояснил Песков.

По его словам, сувенир изготовили в Якутии. «Большие залежи кости мамонта у нас в Якутии. Вот оттуда как раз родом этот подарок», — сказал он.

В ответ Путину подарили традиционный арабский ковер.

Политика
Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду президент подарил самку камчатского кречета по имени Альфа.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков пояснил, что такая идея пришла президенту во время Восточного экономического форума, где он вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди посетил один из павильонов. «Министр [природных ресурсов Дмитрий] Кобылкин рассказал им про бизнес-проект по разведению кречетов на Камчатке. Это частная инвестиция. И вот это как раз один из тех кречетов, которые будут выводиться в рамках этого чудесного проекта», — сказал Песков.

Президент России прилетел в Саудовскую Аравию 14 октября. Это второй визит Путина в эту страну, первый состоялся в 2007 году. Кроме встреч с королем и наследным принцем Путин примет участие в первом заседании Российско-саудовского экономического совета.

Теги: Владимир Путин, мамонт, подарок
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