Путин привез наследному принцу Саудовской Аравии фигурку из бивня мамонта

Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду высокохудожественное изделие из бивня мамонта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Глава пресс-службы Кремля уточнил, что из бивня изготовлена фигурка животного. «Там то ли гепард, то ли еще кто-то. Из кости мамонта, это потому, что этот российский продукт называется not ivory, «не слоновая кость», — пояснил Песков.

По его словам, сувенир изготовили в Якутии. «Большие залежи кости мамонта у нас в Якутии. Вот оттуда как раз родом этот подарок», — сказал он.

В ответ Путину подарили традиционный арабский ковер.