Путин разрешил Минсельхозу иметь представительства в других странах

Путин разрешил Минсельхозу иметь представительства в других странах

Президент России Владимир Путин разрешил Минсельхозу иметь представительства за рубежом. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Разрешить начиная с 2020 года Министерству сельского хозяйства Российской Федерации иметь своих представителей в 50 иностранных государствах», — говорится в документе.

Целью зарубежных представительств Минсельхоза будет обеспечение интересов России в сфере агропромышленного комплекса в других государствах.

В связи с нововведением правительство должно определить порядок и условия деятельности представителей Минсельхоза за рубежом, их численность, а также обеспечить их финансирование.

В середине октябре 2018 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что к 2021 году ведомство планирует отправить за рубеж 50 представителей. По его словам, они будут работать над повышением узнаваемости российской сельхозпродукции и ее добавленной стоимости.