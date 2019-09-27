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Треть крупных компаний России захотели выйти на рынок Китая
На рынках Азии и главным образом в Китае российские предприниматели видят наибольшие возможности для роста. Но плоды разворота на Восток — вопрос десятилетий, бизнес подстерегает много опасностей, предупредили эксперты
Фото: Thomas Peter / Reuters

32% руководителей крупных компаний в России признали, что потенциально рассматривают выход на азиатские рынки, в том числе в Китай, как основное направление роста на горизонте трех лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговых компаний EM и Stanton Chase, с которыми ознакомился РБК.

В интервью участвовали 18 респондентов — исполнительных и неисполнительных директоров таких компаний, как АФК «Система», «Уралкалий», Petropavlovsk, Unipro, группа ЛСР. Исследование проводилось в июне—августе.

Санкции пугают меньше, чем силовики

Руководители компаний в интервью выражали обеспокоенность участившимися случаями использования политических связей и сфабрикованных уголовных дел для разрешения коммерческих споров в России. Угроза затрагивает все без исключения отрасли и вызывает отток успешных предпринимателей.

  • Свыше половины (56%) предпринимателей считают, что российская законодательная и правоприменительная практика представляет риск для их бизнеса.

Страх попасть под суд превосходит опасения ужесточения санкций. Хотя подавляющее большинство опрошенных (81%) заявили о значительном негативном эффекте от санкций, бизнесмены заверили, что адаптировались к «новой реальности».

Разворот на Восток

Внешние ограничения подтолкнули Россию к сближению с Китаем:

  • 32% опрошенных руководителей бизнеса считают, что в ближайшие три года могут рассматривать выход в Китай и на другие азиатские рынки как основное направление роста;
  • 27% уверены, что самый большой потенциал для роста компании представляет российский рынок;
  • 14% видят драйвером роста выход на рынки Европы;
  • лишь 9% рассматривают в качестве точек роста для своего бизнеса Северную и Латинскую Америку, а также Ближний Восток.

Примерами сотрудничества России и Китая стали трубопровод «Сила Сибири» (реализуют «Газпром», «Сибур», группа ЕСН и китайская CNPC), совместное предприятие в сфере электронной коммерции Mail.Ru и Alibaba, развитие технологии 5G МТС и Huawei, инвестиции CNPC и Фонда Шелкового пути в проект НОВАТЭКа по сжиженному природному газу «Ямал СПГ».

Однако сотрудничество России и Китая развивается не так быстро, как ожидал бизнес. Выгоду из российско-китайской дружбы в основном извлекают государственные и квазигосударственные компании, указывают респонденты.

Обманутые ожидания

Разворот на Восток как экономическая модель, а не политический лозунг, не удался, уверен профессор Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов. В структуре российского экспорта в Китай лидируют энергоресурсы. Хотя Китай для России — крупнейший торговый партнер, доля России в общем импорте Китая составляет примерно 2%, отметил эксперт.

В 2018 году российский экспорт в Китай превысил импорт впервые с 2006 года. По итогам года товарооборот двух стран составил рекордные $108 млрд.

Без серьезной подготовки большинству российских бизнесменов не продержаться на китайском рынке. Не стоит принимать политические лозунги как приглашение к бизнесу. «Необходимо четко различать: дружба в политике автоматически не открывает преференции в бизнесе. Придется самим прокладывать дорогу», — подчеркивает Маслов.

Это иллюзия, что китайский рынок ждет российские компании. «В Китае очень высокая конкуренция — на одну нишу претендуют десятки и сотни компаний, а российские предприниматели не привыкли работать в таких условиях», — констатировал эксперт.

К чему стоит готовиться

Экономика Китая базируется на очень сложных законах, и часто новички, сами того не понимая, нарушают законы, предупредил Маслов. Если бизнес все же не пугают риск и огромная конкуренция, перед выходом в Китай следует изучить особенности менталитета для грамотной коммуникации. «Нужно уметь различать намеки, которые дают китайские бизнесмены. Не стоит воспринимать элементарную вежливость как согласие и намерение подписать контракт», — предупредил Маслов.

Большинство протоколов о намерениях с китайцами не приводят к договорам. «Несмотря на обилие меморандумов и заявлений о сотрудничестве, поток реальных иностранных инвестиций кажется скудным», — отмечается в исследовании EM и Stanton Chase. Поэтому большинство опрошенных предпринимателей видят Китай скорее в роли потребителя и конкурента, чем источника инвестиций.

Особенно предпринимателям рекомендуют позаботится о защите коммерчески чувствительной информации и торговых марок, при необходимости получить патент. Отечественные производители продуктов уже столкнулись с тем, что не смогли зарегистрировать собственные бренды в Китае, потому что их присвоили местные предприниматели, сообщал Минсельхоз. Китайскую систему ведения бизнеса можно охарактеризовать как «выталкивающую». «Китайские партнеры хотят заполучить ваши технологии и знания, чтобы потом работать самостоятельно», — предупредил эксперт.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Китай, внешняя торговля, экспорт
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