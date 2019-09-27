Треть крупных компаний России захотели выйти на рынок Китая

На рынках Азии и главным образом в Китае российские предприниматели видят наибольшие возможности для роста. Но плоды разворота на Восток — вопрос десятилетий, бизнес подстерегает много опасностей, предупредили эксперты

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32% руководителей крупных компаний в России признали, что потенциально рассматривают выход на азиатские рынки, в том числе в Китай, как основное направление роста на горизонте трех лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговых компаний EM и Stanton Chase, с которыми ознакомился РБК.

В интервью участвовали 18 респондентов — исполнительных и неисполнительных директоров таких компаний, как АФК «Система», «Уралкалий», Petropavlovsk, Unipro, группа ЛСР. Исследование проводилось в июне—августе.

Санкции пугают меньше, чем силовики

Руководители компаний в интервью выражали обеспокоенность участившимися случаями использования политических связей и сфабрикованных уголовных дел для разрешения коммерческих споров в России. Угроза затрагивает все без исключения отрасли и вызывает отток успешных предпринимателей.