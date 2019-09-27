Треть крупных компаний России захотели выйти на рынок Китая

Страх попасть под суд превосходит опасения ужесточения санкций. Хотя подавляющее большинство опрошенных (81%) заявили о значительном негативном эффекте от санкций, бизнесмены заверили, что адаптировались к «новой реальности».
Внешние ограничения подтолкнули Россию к сближению с Китаем:
- 32% опрошенных руководителей бизнеса считают, что в ближайшие три года могут рассматривать выход в Китай и на другие азиатские рынки как основное направление роста;
- 27% уверены, что самый большой потенциал для роста компании представляет российский рынок;
- 14% видят драйвером роста выход на рынки Европы;
- лишь 9% рассматривают в качестве точек роста для своего бизнеса Северную и Латинскую Америку, а также Ближний Восток.
Примерами сотрудничества России и Китая стали трубопровод «Сила Сибири» (реализуют «Газпром», «Сибур», группа ЕСН и китайская CNPC), совместное предприятие в сфере электронной коммерции Mail.Ru и Alibaba, развитие технологии 5G МТС и Huawei, инвестиции CNPC и Фонда Шелкового пути в проект НОВАТЭКа по сжиженному природному газу «Ямал СПГ».
Однако сотрудничество России и Китая развивается не так быстро, как ожидал бизнес. Выгоду из российско-китайской дружбы в основном извлекают государственные и квазигосударственные компании, указывают респонденты.
Разворот на Восток как экономическая модель, а не политический лозунг, не удался, уверен профессор Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов. В структуре российского экспорта в Китай лидируют энергоресурсы. Хотя Китай для России — крупнейший торговый партнер, доля России в общем импорте Китая составляет примерно 2%, отметил эксперт.
В 2018 году российский экспорт в Китай превысил импорт впервые с 2006 года. По итогам года товарооборот двух стран составил рекордные $108 млрд.
Без серьезной подготовки большинству российских бизнесменов не продержаться на китайском рынке. Не стоит принимать политические лозунги как приглашение к бизнесу. «Необходимо четко различать: дружба в политике автоматически не открывает преференции в бизнесе. Придется самим прокладывать дорогу», — подчеркивает Маслов.
Это иллюзия, что китайский рынок ждет российские компании. «В Китае очень высокая конкуренция — на одну нишу претендуют десятки и сотни компаний, а российские предприниматели не привыкли работать в таких условиях», — констатировал эксперт.
Экономика Китая базируется на очень сложных законах, и часто новички, сами того не понимая, нарушают законы, предупредил Маслов. Если бизнес все же не пугают риск и огромная конкуренция, перед выходом в Китай следует изучить особенности менталитета для грамотной коммуникации. «Нужно уметь различать намеки, которые дают китайские бизнесмены. Не стоит воспринимать элементарную вежливость как согласие и намерение подписать контракт», — предупредил Маслов.
Большинство протоколов о намерениях с китайцами не приводят к договорам. «Несмотря на обилие меморандумов и заявлений о сотрудничестве, поток реальных иностранных инвестиций кажется скудным», — отмечается в исследовании EM и Stanton Chase. Поэтому большинство опрошенных предпринимателей видят Китай скорее в роли потребителя и конкурента, чем источника инвестиций.
Особенно предпринимателям рекомендуют позаботится о защите коммерчески чувствительной информации и торговых марок, при необходимости получить патент. Отечественные производители продуктов уже столкнулись с тем, что не смогли зарегистрировать собственные бренды в Китае, потому что их присвоили местные предприниматели, сообщал Минсельхоз. Китайскую систему ведения бизнеса можно охарактеризовать как «выталкивающую». «Китайские партнеры хотят заполучить ваши технологии и знания, чтобы потом работать самостоятельно», — предупредил эксперт.