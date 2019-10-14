Минфин предложил снизить профицит нового бюджета

Министерство финансов России подготовило законопроект о федеральном бюджете на 2019–2021 годы, в котором предусматривается профицит в размере 1,4% от валового внутреннего продукта (ВВП). Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее профицит бюджета оценивали в 1,7% от ВВП. Согласно поправкам, он снизится с 1,881 трлн до 1,48 трлн руб. В документе значится, что доходы бюджета составят 19,97 трлн руб. вместо предусмотренных ранее 20,174 трлн руб.

Минфин сообщал, что в январе—сентябре текущего года исполнение расходов бюджета составило 12,05 трлн руб., что составляет 62,9% от уточненного годового плана. Согласно данным ведомства, этот показатель расходования средств стал самым низким с 2008 года.

В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы. Ранее принятый бюджет предусматривал профицит в размере 0,8% ВВП, или 876,051 млрд руб. Однако в новом проекте кабмин спрогнозировал, что объем ВВП в 2020 году будет 112,863 трлн руб.