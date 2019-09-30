Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы

Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 поступил в Госдуму из правительства, соответствующий пакет документов направлен председателем нижней палаты парламента на рассмотрение в профильный комитет, следует из сообщения на сайте Думы.

Ранее принятый кабинетом министров федеральный бюджет предусматривает профицит на следующий год в объеме 876,051 млрд руб. (0,8% ВВП). Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составит 112,863 трлн руб.

Как следует из проекта, доходы федерального бюджета составят в 2020 году 20,4 трлн руб. (18% ВВП). В 2021 году они, как ожидается, вырастут до 21,2 трлн руб. (17,7% ВВП) и до 22,1 трлн руб. в 2022 году (17,2% ВВП).

Расходы федерального бюджета в 2020 году утверждены в объеме 19,5 трлн руб. (17,3% ВВП), что на 0,5 п.п. выше, чем в 2019 году. В 2021 году ожидается, что расходы составят 20,6 трлн руб. (17,1% ВВП), в 2022 году — 21,8 трлн руб. (16,9% ВВП).

Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2021 года составит 12,981 трлн руб., внешнего — $64,4 млрд, или €56,4 млрд. Профицит в 2021 году составит 612,504 млрд руб., или 0,5% ВВП, в 2022 году — 294,959 млрд руб. (0,2% ВВП).