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В учебном центре МВД Франции объявили тревогу из-за посетителя с оружием

Полицейские проверяют учебный центр Министерства внутренних дел Франции в департаменте Сена и Марна под Парижем. В здание мог войти человек с оружием, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию о полицейской операции подтвердили в аккаунте местной нацполиции в Twitter.

По данным издания, около 8:30 по местному времени (09:30 мск) сотрудники службы безопасности проверяли вещи человека с помощью рентгеновского оборудования у входа в здание. Им показалось, что на снимке они увидели силуэт оружия, однако к тому времени человек уже вошел в центр и смешался с толпой.

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Охранники объявили тревогу, после чего к зданию приехали сотрудники правоохранительных органов. Le Parisien отмечает, что здание окружили десятки полицейских и большое количество машин нацполиции. После проверки личности и вещей посетителей эвакуировали в заднюю часть главного корпуса.

В МВД добавили газете, что в здании не обнаружили никаких подозрительных лиц и оружия. По данным ведомства, никто не стрелял.

В начале октября мужчина напал на полицейских с ножом в штаб-квартире полиции в Париже. В результате четверо сотрудников правоохранительных органов погибли. Злоумышленника застрелили. Издание Le Figaro отмечало, что нападавший проработал в полицейской префектуре более 20 лет, однако он конфликтовал с начальством и у него были проблемы со слухом.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в связи с инцидентом во французских силовых структурах проведут тщательную проверку.

Теги: Париж, учения, полиция, Франция
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