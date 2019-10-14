В учебном центре МВД Франции объявили тревогу из-за посетителя с оружием

Полицейские проверяют учебный центр Министерства внутренних дел Франции в департаменте Сена и Марна под Парижем. В здание мог войти человек с оружием, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию о полицейской операции подтвердили в аккаунте местной нацполиции в Twitter.

По данным издания, около 8:30 по местному времени (09:30 мск) сотрудники службы безопасности проверяли вещи человека с помощью рентгеновского оборудования у входа в здание. Им показалось, что на снимке они увидели силуэт оружия, однако к тому времени человек уже вошел в центр и смешался с толпой.

Охранники объявили тревогу, после чего к зданию приехали сотрудники правоохранительных органов. Le Parisien отмечает, что здание окружили десятки полицейских и большое количество машин нацполиции. После проверки личности и вещей посетителей эвакуировали в заднюю часть главного корпуса.

В МВД добавили газете, что в здании не обнаружили никаких подозрительных лиц и оружия. По данным ведомства, никто не стрелял.