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Во Франции проверят спецслужбы после нападения на полицейский участок

Во французских спецслужбах будет организована тщательная проверка после гибели четырех полицейских в результате нападения на участок в Париже. В первую очередь будет проверено подразделение, в котором работал преступник, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью газете JDD.

После этого будут проверены также другие спецслужбы и отделы по борьбе с терроризмом. Для разведки обнаружение внутренних угроз является одной из главных задач, и все тревожные сигналы должны быть отработаны, добавил Филипп.

3 октября в штаб-квартире полиции в Париже мужчина напал на полицейских с ножом, в результате чего четверо из них погибли. Сам злоумышленник был застрелен. По данным Le Figaro, он проработал в полицейской префектуре более 20 лет, имел проблемы со слухом и конфликтовал со своим начальством. Место происшествия посетили премьер-министр Франции Эдуар Филипп и президент страны Эмманюэль Макрон.

Теги: Франция, полицейские, нападение
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В Париже мужчина напал с ножом на полицейский участок
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