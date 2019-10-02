В Москве возбудили дело из-за смерти женщины после пластической операции

Следователи в Москве возбудили уголовное дело по факту смерти женщины, состояние которой ухудшилось после пластической операции в частной клинике. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

Дело открыто по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, женщине сделали операцию в частной клинике на Госпитальном проезде в Москве. 28 августа самочувствие 31-летней пациентки ухудшилось. Женщину отправили в больницу, однако во вторник, 1 октября, она скончалась.

Проверку по факту смерти женщины после пластики груди в частном медцентре начал также Росздравнадзор, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с ГСУ СК по Москве 1 октября проведена предварительная проверка по факту смерти пациента после пластической операции», — сообщили в Росздравнадзоре.

Как сообщает РЕН ТВ, 28 августа женщина обратилась в «Сеть семейных медицинских центров» для проведения операции по увеличению груди. По данным телеканала, первый раз у нее остановилось сердце, после того как она вышла из наркоза. «На реабилитации в другом центре, полтора месяца спустя, произошла смерть при повторной остановке», — заявил председатель совета директоров клиники Константин Симкин.