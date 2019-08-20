Росздравнадзор закрыл в Москве подпольную клинику пластической хирургии. По результатам проверки возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного отделения ведомства.

«В ходе проверки частного медицинского центра установлен факт нелегального оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия». В июле по итогам проверки возбуждено уголовное дело, клиника приостановила проведение пластических операций», — сообщили в Росздравнадзоре.

В 2018 году сотрудники ведомства провели выездную проверку ООО «Медицинская академия «Генезис». В клинике им предъявили заранее подготовленные медкарты с ложными данными, пытаясь убедить, что ее специалисты занимаются только косметологией.

При осмотре сотрудники службы надзора обнаружили тайный стационар. После беседы с находившимися в нем пациентами выяснилось, что в тот же день двум женщинам были проведены пластические операции. Один пациент находился в операционной.

По информации Росздравнадзора, «Генезис» не имеет лицензии на оказание медицинских услуг по пластической хирургии в стационарных условиях.