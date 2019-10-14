Адвокаты ответили на данные экспертизы о растлении дочерей Хачатуряном

Медицинская экспертиза, согласно данным которой отец сестер Хачатурян был склонен к психологическому насилию и обладал склонностью к сексуальному влечению к подросткам, должны повлиять на позицию суда по делу его дочерей. Об этом заявил РБК адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. Подлинность документа подтвердила адвокат Юлия Нитченко.

«Мы считаем, что результаты экспертизы, конечно же, должны повлиять на решение суда. Все это время мы об этом говорили, и экспертиза подтверждает, что с его стороны было насилие в отношении девушек и они находились в состоянии необходимой обороны», — сообщил Алексей Липцер.

Копии акта медицинской экспертизы, проведенной в отношении убитого своими дочерьми Михаила Хачатуряна, ранее появились в Telegram-канале Mash.

По данным экспертизы, у Хачатуряна было смешанное расстройство личности, для которого были характерны авторитаризм, стремление к доминированию и контролю, искажение информации и так далее. «Он применял оскорбления, унижения, угрозы, грубую вербальную и физическую (также с использованием различных видов оружия) агрессию (побои, издевательства), в том числе неспровоцированную в нейтральных ситуациях. Помимо этого, на протяжении нескольких лет Хачатурян М.С. подвергал своих дочерей — Хачатурян М.М., Хачатурян А.М. и Хачатурян К.М. физическому и сексуальному насилию», — цитируется документ в сообщении канала.

По итогам оценки личности Хачатуряна медики пришли к выводу о наличии у него эфебофилии — влечения к подросткам.