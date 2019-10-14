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Адвокаты ответили на данные экспертизы о растлении дочерей Хачатуряном

Медицинская экспертиза, согласно данным которой отец сестер Хачатурян был склонен к психологическому насилию и обладал склонностью к сексуальному влечению к подросткам, должны повлиять на позицию суда по делу его дочерей. Об этом заявил РБК адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. Подлинность документа подтвердила адвокат Юлия Нитченко.

«Мы считаем, что результаты экспертизы, конечно же, должны повлиять на решение суда. Все это время мы об этом говорили, и экспертиза подтверждает, что с его стороны было насилие в отношении девушек и они находились в состоянии необходимой обороны», — сообщил Алексей Липцер.

Копии акта медицинской экспертизы, проведенной в отношении убитого своими дочерьми Михаила Хачатуряна, ранее появились в Telegram-канале Mash.

По данным экспертизы, у Хачатуряна было смешанное расстройство личности, для которого были характерны авторитаризм, стремление к доминированию и контролю, искажение информации и так далее. «Он применял оскорбления, унижения, угрозы, грубую вербальную и физическую (также с использованием различных видов оружия) агрессию (побои, издевательства), в том числе неспровоцированную в нейтральных ситуациях. Помимо этого, на протяжении нескольких лет Хачатурян М.С. подвергал своих дочерей — Хачатурян М.М., Хачатурян А.М. и Хачатурян К.М. физическому и сексуальному насилию», — цитируется документ в сообщении канала.

По итогам оценки личности Хачатуряна медики пришли к выводу о наличии у него эфебофилии — влечения к подросткам.

Адвокат сестер Марины и Наиры Хачатурян, Юлия Нитченко, подтвердила РБК, что документ, опубликованный телеграм-каналом Mash, подлинный. «Мы как эксперты не имеем права ничего комментировать», — заявила РБК Елена Дозорцева, упоминающая в распространившемся по СМИ документе как член комиссии.

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Марию, Крестину и Ангелину Хачатурян задержали летом 2018 года по подозрению в убийстве их отца Михаила Хачатуряна, тело которого было найдено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Защита сестер настаивает, что они совершили убийство из самообороны, так как отец издевался над дочерьми и насиловал их на протяжении нескольких лет. Дело Марии Хачатурян будет рассмотрено отдельно — девушку признали невменяемой в момент совершения предполагаемого преступления.

Теги: следствие, медицинская экспертиза, педофилия, новости РБК
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