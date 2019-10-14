СК начал проверку после смерти школьника во дворе дома в Люберцах

Следователи начали проверку, после того как во дворе многоквартирного дома в подмосковных Люберцах нашли тело школьника. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Московской области.
По предварительным данным, 13-летний мальчик вместе со сверстниками играл в футбол во дворе, однако в процессе почувствовал себя плохо и потерял сознание. В результате школьник умер до приезда машины скорой помощи.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев.
11 октября следователи начали проверку после смерти ребенка в городе Приозерске. По их данным, вечером мальчик пожаловался на плохое самочувствие, после чего родители вызвали ребенку скорую помощь. Подростка спасти не удалось.