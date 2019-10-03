В Уфе возбудили уголовное дело после смерти студента на физкультуре

В Уфе возбудили уголовное дело после смерти студента на физкультуре

В Уфе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего студента после урока физкультуры в колледже. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Республике Башкортостан.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

27 сентября студент уфимского техникума во время занятия физкультурой почувствовал недомогание и потерял сознание. Подросток был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти.

Следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают очевидцев, членов семьи погибшего, учащихся и педагогов.

В октябре 2017 года в Красноярске на уроке физкультуры умер 10-летний школьник. Ребенок упал и потерял сознание, ему вызвали скорую помощь, но мальчик скончался. Причиной смерти стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.