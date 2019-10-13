СК начал проверку после гибели подростка в Приозерске

В Ленинградской области Следственный комитет начал доследственную проверку после гибели подростка, тело которого обнаружили в квартире в Приозерске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел 11 октября. Вечером юноша пожаловался на самочувствие, после чего родители вызвали ему скорую.

« (Медики) провели реанимационные мероприятия, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался», — говорится в сообщении ведомства. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшедшего.

По данным издания 47news, приехавшие на вызов врачи сделали подростку укол, после чего он умер. Как сообщает издание, ранее девятиклассник находился на стационарном лечении в Центральной больнице Приозерска с подозрением на гастрит.

В июне в Москве после отказа в госпитализации умерла годовалая девочка. Ранее у ребенка поднялась температура. Родители девочки вызвали врачей, однако ее не стали госпитализировать. Спустя непродолжительное время она умерла.