В Новосибирске суд арестовал бизнесмена по делу о массовой драке на рынке

В Новосибирске суд арестовал бизнесмена по делу о массовой драке на рынке

Центральный районный суд Новосибирска арестовал основного фигуранта дела о массовой драке в районе Хилокского рынка, бизнесмена Абдирашида Ахмедова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ахмедова арестовали на срок в один месяц и 26 суток. Он пробудет под стражей до 7 декабря.

Как сообщала «Тайга.инфо», Ахмедов является директором новосибирского ООО «Тамерлан». Компания осуществляла поставки фруктов в ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомственную медсанчасть, районные больницы и хозяйственное управление мэрии Новосибирска.

Днем 7 октября в районе Хилкокского рынка в Новосибирске произошла массовая драка. По данным СМИ, в ней участвовали около 50 человек. В результате пострадали пять человек. Двое из них были госпитализированы: один — с травмой глаза, другой — с подозрением на сотрясение мозга.

По факту произошедшего полиция возбудила два уголовных дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). По данным управления МВД России по Новосибирской области, причиной драки стал конфликт между торговцами и вымогателями, которые требовали у них деньги в обмен на право вести торговлю. Полиция сообщала о задержании двоих человек: основного подозреваемого в организации вымогательства — 31-летнего местного жителя, имевшего ранее неоднократную судимость, и его 29-летнего сообщника.