В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о присоединении к России

В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о присоединении к России

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемницы канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС, о том, что при присоединении Крыма к России было нарушено международное право.

«Будет ли у нее будущее, если она будет требовать возвращения Крыма в состав Украины, если она будет продолжать политику санкций? ... Если бы она была объективна, то сделала все, чтобы в Крым приехало как можно больше политиков из Германии, которые пообщались бы здесь с жителями Крыма, которые бы посмотрели, какие изменения происходят в Крыму», — сказал Цеков в разговоре с РБК.

Он добавил, что Крамп-Карренбауэр находится под «мощным прессом собственной и европейской пропаганды». «Ну вот она говорит: присоединение Крыма к России, но на самом деле произошло воссоединение Крыма с Россией, который был совершено несправедливо передан в состав Украины», — объяснил Цеков.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что диалог с Москвой необходимо поддерживать, но «нельзя молчать, когда происходит несправедливость». Несправедливостью, в частности, Крамп-Карренбауэр назвала присоединение Крыма к России.