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Крымский депутат позвал преемницу Меркель в Крым

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемнице Ангелы Меркель на посту лидеру партии Христианско-демократический союз, следовало бы приехать в Крым, чтобы самой увидеть, какова обстановка на полуострове. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии и глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Предложение посетить регион поступило, после того как Крамп-Карренбауэр заявила о том, что при присоединении Крыма к России было нарушено международное право.

«Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений. Уверен, что визит в Крым позволит ей убедиться в ошибочности своих выводов», — заявил Гемпель.

Политика
Преемница Меркель потребовала не молчать о присоединении Крыма к России

После визита в Прибалтику Крамп-Карренбауэр заявила, что Эстония, Латвия и Литва находятся под постоянным давлением со стороны российской пропаганды. Она признала, что с Москвой надо поддерживать диалог, однако призвала «не молчать» при проявлении «несправедливости» со стороны Москвы. В качестве примера такой несправедливости она назвала присоединение Крыма.

Теги: Германия, Крым, Ангела Меркель, ХДС
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