Преемница Меркель потребовала не молчать о присоединении Крыма к России

Преемница Меркель потребовала не молчать о присоединении Крыма к России

Побывавшая в Прибалтике Крамп-Карренбауэра рассказала молодежи о российской пропаганде и посоветовала «не молчать, когда происходит несправедливость»

Фото: Michael Sohn / AP

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе выступления перед активистами Молодежного союза Германии в Саарбрюкене вспомнила о присоединении Крыма к России. Поводом стал ее рассказ о поездке в Прибалтику, сообщает Tagesspiegel.

После посещения Таллина и Каунаса Крамп-Карренбауэра заявила, что Эстония, Латвия и Литва находятся под постоянным давлением со стороны российской пропаганды, которая, по ее словам, «распространяет фейковые новости».

Крамп-Карренбауэр заявила, что с Россией надо общаться, однако при этом «нельзя молчать, когда происходит несправедливость». Примером несправедливости она назвала присоединение Крыма к России.

Тема России была не основной в речи Крамп-Карренбауэр. Обсуждая внешнюю политику, она больше внимания уделила ситуации в Сирии, раскритиковав действия Турции, чьи военные части вошли на территории, которые контролировали курды.

Крамп-Карренбауэр не раз выступала с критикой России. В частности, она предлагала продлить санкции против Москвы, объясняя это тем, что не хочет, чтобы Азовское море стало «российскими внутренними водами». После инцидента в Керченском проливе и задержания украинских моряков она предлагала не пускать прибывающие из акватории Азовского моря российские корабли в европейские порты.

Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в прошлом году, сменив на этом посту Ангелу Меркель. Последняя сохранила за собой должность канцлера Германии, пообещав уйти из политики после следующих выборов в бундестаг, которые намечены на 2021 год.