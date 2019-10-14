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Бизнес ,  
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РФПИ назвал распределение долей в объединенном фармхолдинге Alium

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами завершил формирование фармацевтического холдинга Alium, созданного в результате объединения предприятий «Оболенское» и «Биннофарм», говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК. Самую большую долю в капитале группы компаний получил банк ВТБ.

«Доля консорциума инвесторов во главе с РФПИ в объединенном холдинге составила 23%, АФК «Система» — 26,3%, банка ВТБ — 38,5%», — отмечается в сообщении.

В конце 2018 года АФК «Система», в активе у которой уже был фармацевтический завод «Биннофарм», объявила о создании совместно с ВТБ фармхолдинга. Партнеры приобрели пакет акций АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское». В апреле 2019 года к ним присоединился консорциум из РФПИ, Российско-китайского инвестфонда и ближневосточных фондов.

8 августа «Система» сообщила о закрытии сделки по покупке фармбизнеса у инвестиционной «Марафон Групп» через холдинговую компанию Sinocom Investments Limited, соинвестором которой является корпорация — ей перешли 46,5% акций ОАО «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и 75,1% акций ЗАО «Биоком». Как сообщала «Система», «Синтез» и «Биоком» на следующем этапе интеграции должны были войти в состав Alium — объединенной фармацевтической компании, создаваемой на базе фармпредприятий «Оболенское» и «Биннофарм».

Сейчас продуктовый портфель Alium включает 200 препаратов, производственные мощности — четыре комплекса — расположены в Москве и области, говорится в сообщении РФПИ.

Теги: РФПИ, холдинг, АФК «Система», банк ВТБ
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