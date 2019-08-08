АФК «Система» оценила фармбизнес «Марафона» почти в 12 млрд руб.

АФК «Система» закрыла сделку по покупке фармбизнеса у инвестиционной «Марафон Групп», говорится в заявлении АФК. Сделка была совершена через холдинговую компанию Sinocom Investments Limited, соинвестором которой является корпорация — ей перешли 46,5% акций ОАО «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и 75,1% акций ЗАО «Биоком». Общая сумма сделки составила 11,8 млрд руб.

Как уточняется в сообщении, в установленные законом сроки компания Sinocom намерена направить оферту миноритариям «Синтеза». Крупнейшие акционеры «Синтеза» и «Биокома», помимо «Марафон Групп» — структуры госкорпорации «Ростех».

«Синтез», по собственным данным, входит в десятку крупнейших предприятий на российском рынке по объему производства лекарственных препаратов. Доля компании на российском рынке лекарственных средств составляет около 3%, в сегменте антибиотиков — 23%. Выручка в 2018 году — 8,5 млрд руб. «Биоком» специализируется на производстве антибактериальных непатентованных средств, а также препаратов, используемых в лечении заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний.

О планах по выкупу фармбизнеса у «Марафон Групп» было объявлено в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме. Как анонсировала «Система», «Синтез» и «Биоком» на следующем этапе интеграции войдут в состав Alium — объединенной фармацевтической компании, создаваемой на базе фармпредприятий «Оболенское» и «Биннофарм». По собственным оценкам компании, после объединения Alium войдет в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Продуктовый портфель Alium будет включать более 500 наименований и шесть производственных площадок.

Эту сделку АФК делала «совместно с финансовым партнером», уточняется в сообщении. В течение трех лет корпорация выкупит долю партнера. Кто именно выступает соинвестором, в сообщении не говорится. В декабре 2018 года АФК объявила о создании фармацевтического холдинга, в том числе на базе своих активов, совместно с банком ВТБ. В апреле 2019 года к ним присоединился консорциум из Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестфонда и ближневосточных фондов. Как сообщал источник «Ведомостей» в начале июля, финансовым партнером в сделке с «Марафон Групп» также выступает ВТБ.