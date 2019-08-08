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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
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Бизнес ,  
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АФК «Система» оценила фармбизнес «Марафона» почти в 12 млрд руб.

АФК «Система» закрыла сделку по покупке фармбизнеса у инвестиционной «Марафон Групп», говорится в заявлении АФК. Сделка была совершена через холдинговую компанию Sinocom Investments Limited, соинвестором которой является корпорация — ей перешли 46,5% акций ОАО «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и 75,1% акций ЗАО «Биоком». Общая сумма сделки составила 11,8 млрд руб.

Как уточняется в сообщении, в установленные законом сроки компания Sinocom намерена направить оферту миноритариям «Синтеза». Крупнейшие акционеры «Синтеза» и «Биокома», помимо «Марафон Групп» — структуры госкорпорации «Ростех».

«Синтез», по собственным данным, входит в десятку крупнейших предприятий на российском рынке по объему производства лекарственных препаратов. Доля компании на российском рынке лекарственных средств составляет около 3%, в сегменте антибиотиков — 23%. Выручка в 2018 году — 8,5 млрд руб. «Биоком» специализируется на производстве антибактериальных непатентованных средств, а также препаратов, используемых в лечении заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний.

О планах по выкупу фармбизнеса у «Марафон Групп» было объявлено в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме. Как анонсировала «Система», «Синтез» и «Биоком» на следующем этапе интеграции войдут в состав Alium — объединенной фармацевтической компании, создаваемой на базе фармпредприятий «Оболенское» и «Биннофарм». По собственным оценкам компании, после объединения Alium войдет в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Продуктовый портфель Alium будет включать более 500 наименований и шесть производственных площадок.

Эту сделку АФК делала «совместно с финансовым партнером», уточняется в сообщении. В течение трех лет корпорация выкупит долю партнера. Кто именно выступает соинвестором, в сообщении не говорится. В декабре 2018 года АФК объявила о создании фармацевтического холдинга, в том числе на базе своих активов, совместно с банком ВТБ. В апреле 2019 года к ним присоединился консорциум из Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестфонда и ближневосточных фондов. Как сообщал источник «Ведомостей» в начале июля, финансовым партнером в сделке с «Марафон Групп» также выступает ВТБ.

В числе крупных фармактивов у «Марафон Групп» остается доля в компании «Форт». В начале июля стало известно, что международная фармацевтическая компания MSD будет производить на площадке завода «Форт» в Рязани три своих вакцины. Общие инвестиции, включая операционные издержки, запланированные партнерами в течение всего срока действия соглашения, составят более 7 млрд руб. ($112 млн). MSD поэтапно перенесет в Россию производство трех своих вакцин: для профилактики ротавирусной инфекции («Ротатек»), ветряной оспы («Варивакс»), а также вируса папилломы человека («Гардасил»).

Теги: АФК «Система», Александр Винокуров
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