В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по площадке для храма

В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по площадке для храма

В Екатеринбурге большинство участников (60%) голосования по выбору площадки для строительства собора Святой Екатерины выбрали территорию бывшего приборостроительного завода. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на председателя городской избирательной комиссии Вадима Антошина.

Он отметил, что первые результаты стали известны после подсчета 15 тыс. бюллетеней к 04:30 по местному времени (02:30 мск). Окончательные итоги голосования, по словам Антошина, станут известны не ранее восьми утра (06:00 мск).

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