Роспотребнадзор назвал влияющие на развитие рака привычки

Роспотребнадзор сообщил, что около 30% случаев заболевания раком связаны с нездоровым питанием, курением, употреблением алкоголя и недостатком физической активности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В 2015 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) выяснило, что потребление более 100 гр красного мяса в день может повысить риск появления злокачественных новообразований до 17%, отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что на развитие онкологических заболеваний также влияет употребление пиццы, колбасы, наггетсов и других продуктов глубокой переработки. По данным ведомства, избыточная масса тела влияет на развитие рака в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

В федеральной службе отметили, что онкологические заболевания являются второй из основных причин смерти в мире — каждая шестая смерть связана с раком. По данным Роспотребнадзора, в 2018 году от них умерли 9,6 млн человек.