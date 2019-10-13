Пропавшая в Балашихе девятилетняя девочка нашлась живой

В Балашихе нашлась живой пропавшая ранее девятилетняя девочка, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе подмосковного главка полиции.

В настоящее время девочка находится с мамой. Предварительно отмечалось, что пропавшая ушла из дома из-за ссоры с родителями.

10 октября в Саратове было найдено тело девятилетней Лизы Киселевой. По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 35-летний житель города Михаил Туватин. В полиции он рассказал, что девочка, проходя мимо, поинтересовалась у мужчины, кому принадлежит гараж, в котором он находился. Из-за страха разоблачения Туватин убил школьницу, так как ранее занял этот гараж незаконно.



