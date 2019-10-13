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Операция Турции в Сирии ,  
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Пентагон заявил об отсутствии у США обязательств воевать за курдов

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не обязывались воевать с Турцией для защиты курдов. Об этом он рассказал в интервью каналу Fox News.

«США, прежде всего, не имеют под рукой достаточно сил, чтобы остановить наступление турецких войск численностью минимум 15 тыс. человек при поддержке авиации, артиллерии и механизированной техники. Также стоит понимать, что мы не подписывались воевать с Турцией — членом НАТО от лица «Сирийских демократических сил», — сказал американский министр обороны.

Ранее глава Пентагона сообщил о подготовке к эвакуации 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии в кратчайшие сроки. Свое решение в Вашингтоне пояснили планами Турции расширить границы военной операции и угрозой вмешательства в конфликт сирийских и российских военных.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира», направленную против «Сирийских демократических сил», поддерживаемых США, и курдских «Отрядов народной самообороны». Соединенные Штаты и ряд европейских стран осудили действия Анкары, а Германия и Франция приостановили поставки вооружения в Турцию.

Теги: Пентагон США, Турция, курды
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