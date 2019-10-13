В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападениях на женщин и изнасилованиях. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, с 2004 по 2017 год в городе Сторожевой неизвестный мужчина нападал на женщин и насиловал их.

Криминалисты изучили изучили вещественные доказательства, в том числе провели генетическую экспертизу. В результате они установили подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Сторожевого. Помимо этого одна из потерпевших его опознала.

Задержанному предъявили обвинение в трех эпизодах изнасилования (п.«в» ч. 2 ст. 131 УК РФ (в ред. от 26.07.2004) и п.«б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и двух эпизодах насильственных действий сексуального характера («б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.