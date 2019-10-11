Подозреваемого в убийстве девочки из Саратова судили за изнасилование

Подозреваемого в убийстве девочки из Саратова судили за изнасилование

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове мужчина был ранее судим за изнасилование. Об этом сообщается на сайте СК России.

«Задержанный ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

В Саратове девятилетняя девочка пропала 9 октября по дороге из дома в школу. На следующий день было обнаружено ее тело. По подозрению в убийстве правоохранительный органы задержали мужчину 1984 года рождения.

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