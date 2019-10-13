МИД Украины вызвал посла Турции после визита крымских депутатов в Стамбул

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции в стране из-за поездки депутатов Госдумы от Крыма Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Стамбул. Об этом сообщается в аккаунте дипведомства в Twitter.

«Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посла Турции на Украине пригласили в МИД», — говорится в сообщении.

Прокуратура так называемой Автономной республики Крым также заявила, что планирует дать правовую оценку визиту в Турцию крымских депутатов в составе российской делегации.

В ответ Поклонская отметила то, что на тот момент МИД Украины еще не высказал никакой позиции, а прокуратура уже начала проводить проверку. Она заявила, что российскую делегацию лично поприветствовал турецкий президент Реджеп Эрдоган. Депутат добавила, что участвовала во встречах с руководством парламентов и других стран. Например, Франции, Египта, Сербии, Пакистана и других государств.