Прокуратура на Украине решила дать оценку визиту Поклонской в Турцию

Прокуратура так называемой Автономной республики Крым (подразделение, созданное на Украине после воссоединения полуострова с Россией в марте 2014 года) намерена дать правовую оценку визиту депутатов Госдумы от Крыма Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию. Об этом говорится в заявлении пресс-службы в Telegram.

«Прокуратурой АР Крым обязательно будет дана соответствующая правовая оценка вчерашнему визиту так называемых крымских депутатов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека, которые в составе официальной делегации РФ посетили Анкару», — говорится в сообщении.

Комментируя намерение ведомства провести проверку, Поклонская заявила, что делегация была в Стамбуле, а не в Анкаре.

«Так называемая прокуратура АР Крым, на самом деле не имеющая никакого отношения к нашему полуострову, явно недорабатывает. Мы были в Стамбуле, а не в Анкаре, но в следующий раз обязательно посетим и Анкару. МИД Украины не высказал никакой позиции, а прокуратура уже проводит проверку. Интересно, какую еще статью они найдут для нас? У меня фантазии не хватает», — написала парламентарий на своей странице во «ВКонтакте».