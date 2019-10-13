В Крым приедут представители украинской диаспоры из восьми стран

В Крым приедут представители украинской диаспоры из восьми стран

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибудут в Крым. Их визит будет ознакомительным, сообщила «РИА Новости» глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

По словам Гридчиной, около 15 человек приедут в воскресенье, 13 октября, из Польши, Германии, Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Грузии, Киргизии и Казахстана.

Глава украинской общины рассказала, что официальная часть визита состоится в понедельник. По ее словам, представители диаспоры возложат цветы к памятнику Богдану Хмельницкому, помимо этого запланировано посещение Музея украинской вышивки в Симферополе.

«Центральным мероприятием станет проведение круглого стола на тему «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом», — сказала Гридчина.