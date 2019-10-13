Эрдоган сообщил о 18 жертвах обстрелов Турции с территории Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате обстрелов с сирийской территории за пять дней погибли 18 мирных жителей и 147 были ранены, передает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, после начала операции «Источник мира» в Сирии приграничные населенные пункты Турции 652 раза подвергались ракетно-минометным обстрелам. Также он сообщил, что за время операции турецкой армией было уничтожено 490 террористов, еще 254 сложили свое оружие.

«Турция не позволит террористам создать на севере Сирии государственное образование», — сказал Эрдоган, добавив, что не собирается вести переговоры с представителями курдских отрядов.

9 октября Эрдоган объявил о начале контртеррористической операции «Источник мира», направленной против «Сирийских демократических сил». Действия Турции осудили США и ряд европейских стран. Франция и Германия сообщили о прекращении поставок оружия Анкаре.

