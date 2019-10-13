Курды сообщили о бегстве семей боевиков ИГ из лагеря в Сирии

Курды сообщили о бегстве семей боевиков ИГ из лагеря в Сирии

Семьи боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сбежали из лагеря на Севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на курдских чиновников.

Они рассказали, что турецкое наступление приблизилось к лагерю Айн-Исса, в котором проживают тысячи семей членов ИГ. По данным чиновников, часть из них после бомбардировки смогли сбежать.

На странице Демократической Федерации Северной Сирии (Рожава) в Facebook сообщается о бегстве из лагеря 785 иностранных боевиков ИГ. По заявлению ДФСС, они скрылись в координации с турецкими наемниками.

Лагерь Айн-Исса располагается в пригороде Ракки. Ранее турецкие военные вместе с Сирийской национальной армией захватили город Сулук в провинции Ракка.