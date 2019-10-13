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Операция Турции в Сирии ,  
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Курды сообщили о бегстве семей боевиков ИГ из лагеря в Сирии

Семьи боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сбежали из лагеря на Севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на курдских чиновников.

Они рассказали, что турецкое наступление приблизилось к лагерю Айн-Исса, в котором проживают тысячи семей членов ИГ. По данным чиновников, часть из них после бомбардировки смогли сбежать.

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WP узнала о возможности преднамеренного обстрела Турцией военных США

На странице Демократической Федерации Северной Сирии (Рожава) в Facebook сообщается о бегстве из лагеря 785 иностранных боевиков ИГ. По заявлению ДФСС, они скрылись в координации с турецкими наемниками.

Лагерь Айн-Исса располагается в пригороде Ракки. Ранее турецкие военные вместе с Сирийской национальной армией захватили город Сулук в провинции Ракка.

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США выделят $50 млн на защиту прав человека и разминирование в Сирии

Турция начала военную операцию «Источник мира» 9 октября. Ее целью являются курдские Отряды народной самообороны, которых Анкара считает террористической организацией. США выступили против этой операции и вывели свой военный контингент из зоны его проведения. Турцию также раскритиковали Германия, Франция и другие страны.

Теги: Турция, Сирия, военная операция, курды, «Исламское государство»
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