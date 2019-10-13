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Полицейский застрелил афроамериканку в ее доме в Техасе

Полицейский из техасского города Форт-Уэрт застрелил женщину в ее доме во время проверки, сообщает телеканал NBC News.

В полиции рассказали, что инцидент произошел утром в субботу, 12 октября. Офицеры прибыли по вызову соседа женщины, который заметил, что входная дверь в доме открыта.

Согласно видеозаписи, сделанной одним из сотрудников правоохранительных органов, офицер заглянул в окно и посветил фонариком, после чего увидел человека, стоявшего возле окна.

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Полицейский потребовал поднять руки, прежде чем открыл огонь. В ведомстве добавили, что затем офицеры зашли в дом и попытались оказать неотложную медицинскую помощь 28-летней афроамериканке, однако спасти ее не удалось.

Стрелявший офицер устроился на службу в апреле 2018 года. В настоящее время его отстранили от работы на время расследования.

В начале октября в Нью-Йорке полицейские случайно застрелили своего коллегу во время преследования подозреваемого в рамках расследования деятельности банд в Бронксе. Тот оказал сопротивление, и полиция начала стрельбу. Смертельные ранения получили сотрудник правоохранительных органов и подозреваемый.

Теги: Техас, полиция, убийство
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