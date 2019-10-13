Полицейский застрелил афроамериканку в ее доме в Техасе

Полицейский застрелил афроамериканку в ее доме в Техасе

Полицейский из техасского города Форт-Уэрт застрелил женщину в ее доме во время проверки, сообщает телеканал NBC News.

В полиции рассказали, что инцидент произошел утром в субботу, 12 октября. Офицеры прибыли по вызову соседа женщины, который заметил, что входная дверь в доме открыта.

Согласно видеозаписи, сделанной одним из сотрудников правоохранительных органов, офицер заглянул в окно и посветил фонариком, после чего увидел человека, стоявшего возле окна.

Полицейский потребовал поднять руки, прежде чем открыл огонь. В ведомстве добавили, что затем офицеры зашли в дом и попытались оказать неотложную медицинскую помощь 28-летней афроамериканке, однако спасти ее не удалось.