В США полиция застрелила угрожавшую репликой пистолета 17-летнюю девушку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 63,57 62,65 EUR Нал. 71,73 70,71 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1267 +0,0016 BTC/USD Бирж. 11 337,00 -429,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
Тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заявил об онкологическом заболевании Спорт, 20:08 Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности Общество, 20:07 В США полиция застрелила угрожавшую репликой пистолета 17-летнюю девушку Общество, 20:05 Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек Политика, 19:49 Будапешт в формате «сторис»: жизнь, красота, герои и вещи РБК и ОТП Банк, 19:47 В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана Общество, 19:19 Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Сочи». Онлайн Спорт, 19:00 В Петербурге задержали подозреваемого в краже кольца и часов на ₽13 млн Общество, 18:56 Зеленский поздравил сидящего в колонии в России Сенцова с днем рождения Общество, 18:52 Поисковики нашли тело последней жертвы аварии на переправе в Туве Общество, 18:49 Четверо военных пострадали при пожаре при перекачке топлива под Саратовом Общество, 18:36 Дубль Бикфалви помог «Уралу» победить «Уфу» в матче чемпионата России Спорт, 18:32 Что означало название первого советского дизеля «Коджу» РБК и Peugeot, 18:29 Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге Бизнес, 18:28
Общество ,  
0 
В США полиция застрелила угрожавшую репликой пистолета 17-летнюю девушку

В городе Анахайм в Калифорнии полицейский застрелил 17-летнюю девушку. Пистолет, которым она угрожала, оказался ненастоящим, передает NBC News.

Инцидент произошел 5 июля на дороге в районе Анахайма на федеральной трассе № 91 около 19:00 по местному времени. Полиция опубликовала замедленную версию видео с нательных камер сотрудников, согласно которому девушка нацелила на одного из их оружие до того, как полицейский выстрелил в нее.

Девушку ранили, полицейские надели на нее наручники и, согласно видеозаписи, вызвали врачей. Пострадавшая сообщила, что пуля попала в грудную клетку и она не может дышать. Второй сотрудник полиции объявил, что пистолет, которым она целилась, правдоподобная копия Beretta 92 FS. На нем не обнаружили оранжевого колпачка, который, согласно федеральному закону, крепится на дуло оригинального оружия.

Девушку госпитализировали, однако она умерла в больнице. Стрелявшего сотрудника, как сообщили представители полиции, уволили. Там отметили, что расследование обстоятельств случившего продолжается.

По предварительным данным, один из сотрудников полиции отвозил свою собаку к ветеринару в пригороде Анахайма на машине и заметил превысивший скорость темный внедорожник. Он попытался остановить его, водитель пытался уйти и съехал на обочину. Когда полицейский вышел, девушка наставила на него копию оружия.

Семья погибшей утверждает, что правоохранительные органы не раскрыли им детали случившегося, а о подробностях они узнавали из СМИ и соцсетей. До публикации видео полицией они не знали, почему стреляли в их дочь. Как отмечает CNN, семья хочет, чтобы в расследование убийства вмешался губернатор Калифорнии.

Теги: Убийство, подростки, Калифорния
Материалы по теме
В США при стрельбе на вечеринке пострадали семь подростков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter