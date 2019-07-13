В США полиция застрелила угрожавшую репликой пистолета 17-летнюю девушку

В городе Анахайм в Калифорнии полицейский застрелил 17-летнюю девушку. Пистолет, которым она угрожала, оказался ненастоящим, передает NBC News.

Инцидент произошел 5 июля на дороге в районе Анахайма на федеральной трассе № 91 около 19:00 по местному времени. Полиция опубликовала замедленную версию видео с нательных камер сотрудников, согласно которому девушка нацелила на одного из их оружие до того, как полицейский выстрелил в нее.

Девушку ранили, полицейские надели на нее наручники и, согласно видеозаписи, вызвали врачей. Пострадавшая сообщила, что пуля попала в грудную клетку и она не может дышать. Второй сотрудник полиции объявил, что пистолет, которым она целилась, правдоподобная копия Beretta 92 FS. На нем не обнаружили оранжевого колпачка, который, согласно федеральному закону, крепится на дуло оригинального оружия.

Девушку госпитализировали, однако она умерла в больнице. Стрелявшего сотрудника, как сообщили представители полиции, уволили. Там отметили, что расследование обстоятельств случившего продолжается.

По предварительным данным, один из сотрудников полиции отвозил свою собаку к ветеринару в пригороде Анахайма на машине и заметил превысивший скорость темный внедорожник. Он попытался остановить его, водитель пытался уйти и съехал на обочину. Когда полицейский вышел, девушка наставила на него копию оружия.