СМИ узнали о приезде премьера Канады в бронежилете на митинг сторонников

СМИ узнали о приезде премьера Канады в бронежилете на митинг сторонников

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо надел бронежилет на митинг своих сторонников в городе Миссигога, провинция Онтарио. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на высокопоставленные источники.

Выступление премьера состоялось в субботу, 12 октября, на него пришли около 2 тыс. сторонников политика. При этом появление Трюдо на сцене отложили на полтора часа в связи с усиленными мерами безопасности.

Мероприятие прошло без происшествий, после чего политик пожал руки своим сторонникам и покинул место проведения выступления.

В начале октября телеканал со ссылкой на правительственные источники отмечал, что Королевская канадская конная полиция ежедневно составляла отчеты об угрозах, опубликованных в интернете. Они были адресованы политическим лидерам во время избирательной кампании.