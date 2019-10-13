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СМИ узнали о приезде премьера Канады в бронежилете на митинг сторонников

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо надел бронежилет на митинг своих сторонников в городе Миссигога, провинция Онтарио. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на высокопоставленные источники.

Выступление премьера состоялось в субботу, 12 октября, на него пришли около 2 тыс. сторонников политика. При этом появление Трюдо на сцене отложили на полтора часа в связи с усиленными мерами безопасности.

Мероприятие прошло без происшествий, после чего политик пожал руки своим сторонникам и покинул место проведения выступления.

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В начале октября телеканал со ссылкой на правительственные источники отмечал, что Королевская канадская конная полиция ежедневно составляла отчеты об угрозах, опубликованных в интернете. Они были адресованы политическим лидерам во время избирательной кампании.

По данным телеканала, больше всего в Сети выросло число постов против мигрантов. CBC добавлял, что полиция опасалась, что они могут перерасти в реальное насилие.

Собеседники сообщали, что сотрудники правоохранительных органов изучали, в частности, закрытые чаты и даркнет. Они также разговаривали с авторами постов, в которых звучали угрозы расправы, чьей целью зачастую оказывался премьер-министр.

В середине июня в Торонто неизвестные устроили стрельбу на чемпионском параде команды национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс». Тогда на сцене находились Трюдо, глава правительства Онтарио Даг Форд, а также мэр Торонто Джон Тори. В результате пострадали два человека, но никто из политиков не получил ранений.

Теги: Джастин Трюдо, Канада, выступление, безопасность
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Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
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Во время стрельбы на параде в Торонто оказался премьер-министр Канады
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