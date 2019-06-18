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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Неизвестные открыли огонь на мероприятии в честь победы в НБА баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс», пострадали два человека
Фото: Moe Doiron / Reuters

Пользователи соцсетей опубликовали кадры с парада в Торонто, где произошла стрельба. На кадрах видно, как люди убегают с площади перед мэрией города.

Полиция Торонто объявила, что будет с задержкой реагировать на «низкоприоритетные» вызовы, сотрудники будут помогать организовывать выход людей с площади. При этом на вызовы с высоким приоритетом полиция пообещала реагировать максимально быстро.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА. В полиции сообщили, что два человека получили ранения, двое подозреваемых задержаны, ведется расследование

Во время инцидента на сцене помимо игроков находились премьер-министр Канады Джастин Трюдо и мэр Торонто Джон Тори. Церемонию прервали и сообщили о чрезвычайной ситуации, собравшихся призвали сохранять спокойствие.

Сколько людей собралось на праздновании победы «Торонто Уорриорз» неизвестно. Представитель Maple Leaf Sports & Entertainment Майк Бартлетт говорил СTV, что парад могут посетить 1,5-2 млн человек. Агентство AP оценивает число собравшихся в 1,5 млн.

Теги: Торонто, стрельба
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