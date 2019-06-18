Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

Неизвестные открыли огонь на мероприятии в честь победы в НБА баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс», пострадали два человека

Фото: Moe Doiron / Reuters

Пользователи соцсетей опубликовали кадры с парада в Торонто, где произошла стрельба. На кадрах видно, как люди убегают с площади перед мэрией города.

Полиция Торонто объявила, что будет с задержкой реагировать на «низкоприоритетные» вызовы, сотрудники будут помогать организовывать выход людей с площади. При этом на вызовы с высоким приоритетом полиция пообещала реагировать максимально быстро.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА. В полиции сообщили, что два человека получили ранения, двое подозреваемых задержаны, ведется расследование