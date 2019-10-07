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В Лондоне задержали больше 100 экоактивистов

Полицая Лондона арестовала 135 человек, принимавших участие в протестах против глобального потепления, сообщается на странице столичной полиции в Twitter.

«По состоянию на 12:30 (14:30 мск) понедельника — 135 задержаний», — говорится в сообщении.

По данным Reuters, активисты блокировали движение на дорогах, мостах и площадях Лондона в районе Вестминстер, где находятся здания британского парламента и многих министерств. Протестующие несли плакаты с различными слоганами, в том числе с надписью «У наших детей нет будущего, если мы не будем действовать сейчас».

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Выйти на улицы 60 городов по всему миру в рамках двухнедельного ненасильственного протеста призывает движение Extinction Rebellion, выступающее за энергичные меры для противодействия климатическим изменениям. Согласно сайту движения их целью является привлечение внимания общественности к климатическим проблемам.

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Ранее сегодня стало известно о задержанных протестующих в Амстердаме. В Берлине экоактивисты перекрыли движение вокруг Колонны Победы в округе Тиргартен и в районе Потсдамер-плац. О задержаниях не сообщалось.

В апреле активисты движения Extinction Rebellion мешали движению в центре Лондона в течение 11 дней. Тогда полиция задержала 1тыс. участников протеста, 850 из которых получили административное наказание. В августе движение угрожало заблокировать британский аэропорт Хитроу запуском дронов.

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